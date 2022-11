Schmid-Vorwürfe

296 Postings

Hinter den Spins: Ein Wegweiser durch die Schlammschlacht der Woche

Am Mittwoch wird im Nationalrat über Thomas Schmids Einvernahmen debattiert, am Donnerstag kommt er in den U-Ausschuss. Ein Tsunami an Halbwahrheiten und Desinformation steht bevor