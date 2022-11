Die russische Hackergruppe "Killnet" soll für DDoS-Attacken verantwortlich sein. Foto: imago images/ITAR-TASS

Das US-Finanzministerium sah sich im Oktober einem Angriff einer prorussischen Hackergruppe ausgesetzt. Der Vorfall habe aber wenn überhaupt nur für kleine Störungen gesorgt und zeige, dass die Bemühungen für stärkere Cybersicherheit der Behörde Früchte tragen, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Die US-Behörden konnten die so genannte Distributed Denial of Service-Attacke dem Hackerkollektiv "Killnet" zuordnen, einer russischen Hackergruppe, die bereits mehrfach die Urheberschaft ähnlicher Attacken auf US-Institutionen für sich reklamierte. So wurden mehrere Websites von US-Bundesstaaten und Flughäfen durch die Gruppe angegriffen, berichtete Todd Conklin, der Cybersicherheitsberater des US-Finanzministeriums. (Reuters, 1.11.2022)