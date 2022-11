Zwei Tage nach den Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in Linz lichten sich die Hintergründe des Vorfalls: Die Beteiligten sollen sich nicht systematisch organisiert haben, in sozialen Medien wurde die Randale allerdings klar angekündigt

Der Polizeieinsatz in der Halloween-Nacht in Linz wurde um kurz nach drei Uhr früh beendet. Foto: FOTOKERSCHI.AT

Am Straßenrand stehen ein paar Polizeiautos. Dutzende Jugendliche ziehen zu Fuß auf der Fahrbahn an ihnen vorbei. Es ist Nacht, die genaue Uhrzeit ist unklar. Polizisten sind in dem Video, das am 31. Oktober in der Linzer Innenstadt gefilmt wurde, nicht zu sehen. Unterlegt ist es mit dem harten Beat des französischen Hiphop-Duos PNL, dessen Lieder in sozialen Netzwerken derzeit tausendfach zu Ausschnitten des Netflix-Films "Athena" gespielt werden. In dem Tiktok-Schnipsel aus Linz marschieren die jungen Menschen die Landstraße hinunter Richtung Ursulinenkirche. "Linz ist Athena geworden", ist der Schriftzug zum Video. Gewalt ist darin nicht zu sehen.

Es sind elf Sekunden aus der Halloween-Nacht in Linz, in der es in der Innenstadt zu Ausschreitungen kam. Passanten, unbeteiligte Menschengruppen, aber vor allem Polizistinnen und Polizisten sollen mit teils professionellen, teils selbstgebauten Böllern beschossen worden sein – von Jugendlichen. Am Dienstagabend gab es erneut Randale in Linz. Was ist da los? Was hat es mit dem Film "Athena" auf sich? Und was ist bisher über die Beteiligten bekannt? Ein Überblick.