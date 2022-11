Mithilfe von Videoaufnahmen aus einem Bus konnten die Beamten den Verdächtigen ausforschen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Ein 22 Jahre alter Mann ist am Dienstag als mutmaßlicher Vergewaltiger in Wien-Ottakring festgenommen worden. Er soll in der Nacht auf vergangenen Donnerstag eine 18 Jahre alte Frau in einem Park in Wien-Liesing geschlagen, bedroht und vergewaltigt haben. Ermittler des Landeskriminalamtes Wien konnten den Afghanen als mutmaßlichen Täter ausforschen. Er wurde mit Unterstützung der Cobra zu Allerheiligen in den Morgenstunden vor einem Wohnhaus in Ottakring gefasst.

Verdächtiger schweigt

Er schweigt bisher zu den Vorwürfen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der 22-Jährige ist wegen Körperverletzung und Diebstahl amtsbekannt.

Die 18-Jährige war am 27. Oktober kurz nach Mitternacht zuerst in einem Bus vom Täter belästigt worden. Der Mann verfolgte die Frau in den Fridtjof-Nansen-Park, packte, schlug, bedrohte sie und verging sich an ihr. Die junge Frau ging nach der Tat nach Hause und erstattete am Donnerstagnachmittag Anzeige.

Ermittler der Gruppe Hösch forschten ihn aus, unter anderem wurden Bilder aus dem Bus dafür ausgewertet. Kurz nach der Tat wurde eine weitere Frau in Wien in der Nacht in einem Park vergewaltigt. Eine 22-Jährige war in der Nacht auf vergangenen Samstag wegen Kopfschmerzen im Martin-Luther-Park in Favoriten spazieren gegangen, als sie gegen Mitternacht von einem Unbekannten von hinten zu Boden gerissen wurde. Anschließend soll sich der 20 bis 30 Jahre alte Mann an seinem Opfer vergangen haben.

"Die Altersbeschreibung passt, es ist aber noch offen, ob es ein und derselbe Täter ist", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Bei der zweiten Tat erfolgte der Angriff von hinten, die Frau konnte den Angreifer nicht genau sehen. (APA, 2.11.2022)