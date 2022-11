Neuer Twitter-Chef Elon Musk plant offenbar die Entlassung der Hälfte der Belegschaft. Foto: REUTERS/DADO RUVIC

San Francisco – Elon Musk plant einem Medienbericht zufolge mehr als die Hälfte der 7.000 Stellen bei Twitter zu streichen. Etwa 3.700 Beschäftigte sollen entlassen werden, berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Musk werde die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Freitag informieren. Auch plane der neue Eigentümer des Kurznachrichtendienstes, dass alle Beschäftigten bis auf wenige Ausnahmen an ihre Arbeitsplätze ins Büro zurückkehren sollen. Dies steht im Gegensatz zu der aktuellen Richtlinie von Twitter, die es Mitarbeitern ermöglicht, von überall aus zu arbeiten.

Musk hatte zuvor einen Bericht der Zeitung "Washington Post" dementiert, wonach er Twitter-Mitarbeiter noch vor dem 1. November entlassen will, um die an diesem Tag fällige Auszahlung von Aktienoptionen zu umgehen. Twitter reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters.

Der blaue Haken

Zusätzlich will Musk weitere Einnahmequellen erschließen. So plant er Nutzer des Kurznachrichtendienstes für die Verifizierung ihrer Konten zur Kasse zu bitten und monatlich acht Dollar zu verlangen. "An alle Beschwerdeführer, bitte beschwert euch weiterhin, aber es wird künftig acht Dollar kosten", ließ Musk am Dienstag die Twitter-Community wissen.

Ursprünglich wollte Musk offenbar 20 Dollar für diese Verifizierung in Form eines blauen Hakens verlangen, dieser Betrag reduzierte sich aber offenbar durch Twitter-Diskussionen auf weniger als die Hälfte. Mehreren Berichten zufolge gab Musk den internen Entwicklern bis Ende der Woche Zeit, dieses "Twitter Blue"-Abomodell umzusetzen. Würden sie es nicht schaffen, drohe die Entlassung.

Neue Paywall

Aber nicht nur mit Abonnenten will Musk künftig Geld mit Twitter verdienen. Wie die "Washington Post" berichtete, sollen auch Videos von Nutzern hinter einer Bezahlwand verschwinden können, wenn diese das wollen. Twitter würde in diesem Fall einen Anteil dieser Bezahlung für sich behalten. (APA, red, 3.11.2022)