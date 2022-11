Die Kunsthistorikerin Frederike Sperling übernimmt die Leitung des Kunstraums NÖ. Foto: Portraitstudio Wien, Theresa Wey

Frederike Sperling wird neue künstlerische Leiterin des Kunstraumes Niederoesterreich in Wien. Die Kuratorin und Autorin setzte sich in einem zweistufigen Bewerbungsverfahren gegen rund 50 Mitbewerberinnen und Mitbewerber aus dem In- und Ausland durch, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Vorgängerin Katharina Brandl wird sich künftig "neuen beruflichen Herausforderungen" bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia widmen, wurde betont.

Im In- und Ausland tätig

Die in Wien lebende Frederike Sperling studierte in London und Amsterdam Curating und Kunstgeschichte und war kuratorisch und publizistisch in verschiedenen Institutionen im In- und Ausland aktiv. 2022 war Sperling als Programmleiterin im weissen haus in Wien sowie als Lehrbeauftragte an der Kunstuniversität Linz tätig. Als Gastkuratorin der Gruppenausstellung "Liminal Space Records" arbeitete sie bereits im Sommer des Vorjahres für den Kunstraum Niederoesterreich.

Spartenübergreifende Formate

Die künftige künstlerische Leiterin "überzeugte mit ihrer Vision von Ausstellungen als dynamischen Orten der Begegnung für ein diverses Publikum", wurde in der Aussendung hervorgehoben. "Ihr Konzept geht von der Erweiterung des Performance- und Ausstellungsbegriffs durch spartenübergreifende Formate aus. Dabei möchte Frederike Sperling die Anbindung des Kunstraums an lokale und nationale Universitäten sowie die Kooperation mit anderen Institutionen weiter ausbauen." Gefördert werden sollen vor allem die internationale Sichtbarkeit der österreichischen Performancekunstszene sowie der Diskurs rund um Performance und Live Arts.

Die Ernennung Sperlings erfolgt vorerst für den Zeitraum von zwei Jahren. Am 27. Jänner 2023 wird sie sich und das nächste Jahresprogramm im Kunstraum ausführlich vorstellen, wurde angekündigt. (APA, 3. 11. 2022)