Der österreichische Künstlers Kurt Hüpfner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Foto: Screenshot aus: Belvedere 21

Der österreichische Künstlers Kurt Hüpfner ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Das gab das Belvedere am Donnerstag bekannt. "Mit Kurt Hüpfner geht ein Mensch, der fernab vom Kunstbetrieb ein Werk geschaffen hat, das von einer äußerst vielschichtigen Auseinandersetzung mit Literatur, Philosophie, Musik geprägt ist", so Generaldirektorin Stella Rollig: "Viel zu spät kam dieses Werk ans Licht."

Das Belvedere hatte dem Künstler im Jahr 2016 im damaligen 21er Haus seine erste museale Präsentation gewidmet. Nach Anfängen als Gebrauchsgrafiker und Karikaturist habe der am 22. Dezember 1930 in Wien geborene Künstler ab den frühen 1960er-Jahren ein komplexes und eigenständiges Werk entwickelt, das von (Kindheits-)Erinnerungen an das NS-Regime, die Kriegs- und die Nachkriegszeit geprägt war.

Belvedere 21

Sein mehr als 3.100 Werke umfassendes Œuvre beinhaltete u.a. Plastiken, Collagen, Gemälde und Wandbehänge. 2018 veröffentlichte das Belvedere ein umfangreiches Onlinewerkverzeichnis zu Hüpfner. Rund 40 seiner Arbeiten befinden sich heute in der Sammlung des Belvedere. (APA, 3.11.2022)