Kristoff – Gold, Rausch und Scherben

Dass Dialektmusik nicht prollig sein muss, zeigt sich im Werk des Kristoff. Das ist der Burgenländer Christoph Jarmer, der mit seinem Bruder die Band Garish zur nationalen Größe gebracht hat. Gold, Rausch und Scherben ist ein Album der unerfüllten Wünsche und des unerschütterlichen Glaubens abseits des Konfessionellen. Semiaktustisch und von einem auf Schmoll geblasenen Saxofon begleitet, kreuzt Jarmer durch ein Dutzend Songs. Klakariada, ein Sujet, das Attwenger schon bewegt hat, groovt, die Produktion ist stimmig, Jarmers Herz voll, seine Texte ohne Tand stets auf dem Punkt.

Special Interest – Endure

Drei Girls und ein Nathan bilden die Band Special Interest aus New Orleans. Dort lernt man nicht nur, zur Musik zu marschieren und Begräbnisse wie Feste zu zelebrieren, sogar Punk ist dort daheim. Wobei es sich im Falle von Endure nicht um ein klassisches Gitarrenpunk-Werk handelt. Special Interest arbeiten mit Drumcomputer und Synthie und haben mehr Gefühl im Gesang als manch ein Soulstreber. Der Vierer einverleibt sich zudem Disco und Clubmusik und streut das in aller gebotenen Räude. Auf voller Länge etwas erschöpfend, in der Einzelwertung der Songs aber sehr super.

Steely Dan – Can’t Buy a Thrill

Zum 50. Geburtstag wurde das Debüt der US-amerikanischen Band Steely Dan nach langer Zeit nun um erschwingliches Geld auf Vinyl wiederveröffentlicht: Can’t Buy a Thrill erschien 1972 und gilt als schräger Einstand zweier weißer New Yorker Jazz-Nerds, die bald zu Superstars der 1970er werden sollten: Donald Fagan und Walter Becker. Can’t Buy ... ist eine elegante Mischung aus Latin, Pop, Folk und Rock, die sich auf verkopfte Art ihre schlüpfrigen Gedanken macht, sogar das Artwork war in manchen Ländern verboten. Die Musik strahlt zeitlos, ist sophisticated, slick und wächst – was ein Steely Dan halt so tut. (Karl Fluch, 8.11.2022)