Blasbar



Luftschlangen von der Udo Schmidt GmbH. Foto: Lukas Friesenbichler

Gelbe Schrift auf rosa Untergrund ist nicht zu lesen. Wunderbar, denn so fällt Faschingsnarren gar nicht auf, dass auf diesen toiletten-papierähnlichen Röllchen "Happy Birthday" steht.

Das ist aber nicht der einzige lustige Spaß, den dieses wertige Scherzprodukt bietet. Ganze 27 Papierschlangen können mittels Durchblasen aus dem Set herausgeholt werden.

Luftschlangen roségold, Udo Schmidt GmbH und Co KG, bei Libro, € 2,29

4 von 6 Punkten







Wiederverwertbar

Zeitloser Dekor. Foto: Lukas Friesenbichler

Dreimal 300 Meter farbenfrohe Heiterkeit bieten die Rollen der Spar-Eigenmarke Simpex – also beinahe so viel Vergnügen wie ein kilometerlanger Karnevalszug durch Köln. Das Entfalten per Luftstoß klappt tadellos, das Dekor kann als zeitlos eingestuft werden.

Wenn schon etwas von der Kinderjause für den Fasching überbleibt, sollte es so aussehen wie dieses Erzeugnis.

Simpex Luftschlangen "Celebration", 3 Rollen à 300 Meter, bei Interspar, € 1,99

5 von 6 Punkten







Unveränderbar

Durchblasen bringt nix. Foto: Lukas Friesenbichler

Wie schreibt man "Rohr-kreppierer"? Anders, selbst wenn die träge Deko aus Krepp diese Schreibweise vermuten ließe. Durchblasen bringt nix, die Rollen behalten unverändert ihre Form. Potenziellen Käufern ist das vorher klar, doch was sollen sie stattdessen nehmen, wenn selbst bei einer deutschen Drogeriekette kurz vorm Karneval Flaute im Luftschlangenregal herrscht?

Kreppbänder von Riethmüller, sechs Farben, 60 Meter, bei Müller, € 3,99

2 von 6 Punkten





Untrennbar



Die zweite Luftschlange von Simpex glänzt zwar schön, lässt sich aber schwer trennen. Foto: Lukas Friesenbichler

Kaum zu glauben: In den Supermarktfilialen der Spar-Mitbewerber oder bei anderen großen Handelsketten waren zum Zeitpunkt der Recherche keine Luftschlangen zu finden. Also musste eine zweites Simpex-Fabrikat in den Ring, das im direkten Herstellerzweikampf allerdings verliert. Weil sich die schön glänzenden Metallisé-Ringerln allzu schwer voneinander trennen lassen.

Simpex Luftschlangen grün metallic, Rolle à ca. 300 Meter bei Spar, € 1,20

3 von 6 Punkten

(RONDO, Sascha Aumüller, 11.11.2022)