Was unterscheidet uns von den Viecherln? Was macht den Menschen zum Menschen? Viele kluge Köpfe haben sich selbige darüber zerbrochen und sind zu verschiedenen Antworten gekommen. Vermutlich hat also auch schon jemand vor mir festgestellt, dass die Liebe zur Nomenklatur, der Wunsch, Phänomene zu benennen, wohl etwas tief Menschliches ist.

Was haben wir als Gesellschaft allein in den letzten Jahren an Generationsbezeichnungen erfunden: von der Generation Jihad bis zur Generation Laminat, von der Generation Facebook zur Generation Insta.

Richtig kreativ wird die Menschheit dabei, Erziehungsstilen von Eltern Namen zu geben. Der Klassiker: Helikopter-Eltern, also solche, die immer um ihre Kinder kreisen.

Rasenmäher und U-Boote

Sehr toll sind auch die zahlreichen Namen einer Untergruppe der Helikopter-Eltern: Rasenmäher-Eltern, auch bekannt als Schneepflug- oder Curling-Eltern! Sie wollen für ihre Kinder alle Hürden aus dem Weg mähen. Gießkannen-Eltern überschütten ihren Nachwuchs mit Lob, während U-Boot-Eltern sich auf Tauchstation befinden.

Gerade bei der Erziehung, gehört sie doch zum teilweise unfreiwillig weiblich dominierten Feld der Care-Arbeit, gibt es auch zahlreiche Ausdrücke, die nur die Mama im Fokus haben: die typische amerikanische Soccer Mom oder die autoritären Tiger Moms, die ihre Kids zu Höchstleistungen drillen wollen.

Kürzlich ist im Internet eine neue Bezeichnung für einen bestimmten Mama-Typus aufgetaucht, und sie ging sogleich viral: die Almond-Mom, also Mandel-Mama. In einem Clip der beliebten Trash-TV-Sendung The Real Housewives of Beverly Hills ist Yolanda Hadid dabei zu sehen, wie sie ihrer Tochter, dem Supermodel Gigi, Tipps für eine köstliche Mahlzeit gibt: "Iss ein paar Mandeln und beiß sie wirklich gut!"

Auf Tiktok traf das sogleich einen Nerv bei vielen jungen Userinnen, die von ihren diätbesessenen Müttern erzählten, die nicht nur bei sich selbst auf eine schlanke Linie schauen, sondern auch ihre Töchter zu möglichst dünnen Erwachsenen erziehen wollen und kein Gespräch führen können, ohne dabei das Gewicht zu thematisieren.

Von der Generation Bodypositivity haben diese Mamas jedenfalls noch nicht gehört. (Amira Ben Saoud, 9.11.2022)