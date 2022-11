Liebe Leserin, lieber Leser,

Mögen sie eigentlich Influencer? Oh. Dachten wir uns schon fast. Wie dem auch sei, wir berichten heute über den weltweit erfolgreichsten Parfum-Influencer. Jeremy Fragrance nennt sich dieser passenderweise, und er ist ein kleines bisschen exzentrisch, aber lesen sie selbst.

Am Thema Twitter kommt seit der Übernahme durch Elon Musk eigentlich kaum jemand vorbei. Das liegt vor allem an all den leicht absurd anmutenden Wendungen und Dramen, die sich hier im Stundenrhythmus abspielen. Ob das alles gut geht, muss sich erst zeigen, ein ehemaliger Entwickler ist jedenfalls davon überzeugt, dass der Untergang bereits vorgezeichnet ist.

Eine Frage hätten wir dann noch: Nervt Sie die Werbung auf Youtube? Weil wenn Ihre Antwort darauf "Ja" ist, dürften sie damit nicht alleine sein. Die Abozahlen des – werbefreien aber dafür eben kostenpflichtigen – Youtube Premium explodieren derzeit jedenfalls regelrecht.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!



Jeremy Fragrance: "Ich esse keinen Schrott, damit ich geil aussehe"

Ex-Entwickler sieht den langsamen Untergang von Twitter kommen



Twitter-Chef Musk will Reichweiten von Nutzern regulieren

Youtube: Abozahlen steigen vor dem Hintergrund von immer mehr Werbung massiv an

Verwirrung: Musk "killt" neu eingeführte Promi-Markierungen auf Twitter kurz nach Einführung

Netflix: "Drachenlord"-Dokumentation bereits in Arbeit

EU verschärft Regeln zum Schutz vor Cyberangriffen

Geld aus Katar und Saudi-Arabien: USA wollen Auslandsgeschäfte von Musk prüfen

Bitcoin fällt unter 17.000 Dollar auf den niedrigsten Stand seit 2020