Gerichtsreportage

274 Postings

Ein korrigierter Drogenrausch und ein gut bezahlter Zeuge im Fall Leonie W.

Am sechsten Prozesstag im Fall des Todes einer 13-Jährigen in Wien waren die letzten Zeugen am Wort. Dabei wurde ersichtlich, was Polizisten damit meinen, wenn sie von "Zundgeld" sprechen