Ein Auszug aus dem Video, das in einer U-Bahn-Station in Teheran aufgenommen wurde. Foto: Iran/APA/AFP/

Teheran – Iranische Sicherheitskräfte haben am Mittwoch in einer U-Bahn-Station in Teheran das Feuer eröffnet. Videoaufnahmen, die in sozialen Medien verbreitet und von der britischen Tageszeitung "Guardian" veröffentlicht wurden, zeigen, wie Menschen panisch zu den U-Bahn-Ausgängen laufen. Die Polizei wurde auch dabei gefilmt, wie sie auf Frauen einschlug, die aus Protest keinen Schleier trugen.

Die Welle des Protests gegen die autoritäre Politik der Islamischen Republik, die seit Monaten anhält, war vom Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini ausgelöst worden. Sie starb am 16. September in Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war.

Guardian News

Erinnerung an "blutigen November"

Von Dienstag bis Donnerstag hatten Aktivisten außerdem zu neuen Demonstrationen und Streiks im Gedenken an die gewaltsame Niederschlagung der Proteste von 2019 aufgerufen. Bei den als "blutiger November" bekannten Protesten wurden damals hunderte Menschen getötet, die gegen die hohen Benzinpreise demonstrierten.

Nach Angaben der in Oslo ansässigen Gruppe Iran Human Rights (IHR) wurden in den zwei Monaten der Proteste mehr als 300 Menschen von Sicherheitskräften getötet. Die Gruppe gibt an, dass 15.000 Menschen verhaftet wurden, eine Zahl, die die iranischen Behörden bestreiten.

Bisher fünf Todesurteile

Insgesamt fünf Demonstranten sind bisher nach den aktuellen Protesten zum Tod verurteilt worden. Anfang November stimmten laut "Guardian" 272 der 290 iranischen Abgeordnete dafür, die Todesstrafe für "schwere Verbrechen gegen den Staat" einzuführen. Sie wiederholten auch die Forderung einiger Beamter, härter gegen die Unruhen vorzugehen.

Die Abstimmung wurde zum Gegenstand irreführender Informationen, wonach alle 15.000 Verhafteten zum Tode verurteilt worden seien. Diese Behauptung wurde wiederholt in den sozialen Medien gepostet, auch von Prominenten wie dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau.

Dennoch herrscht weiterhin Sorge vor einer Hinrichtungswelle. "Wir befürchten Massenhinrichtungen, es sei denn, die politischen Kosten von Hinrichtungen werden deutlich erhöht", sagte IHR-Direktor Mahmood Amiry-Moghaddam. "Die internationale Gemeinschaft muss eine deutliche Warnung an die Islamische Republik senden, dass die Hinrichtung von Demonstranten schwerwiegende Folgen haben wird."

Revolutionsgarden: Alle "Teufel der Welt" gegen Iran

Indes wirft der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian Israel und westlichen Geheimdiensten vor, einen Bürgerkrieg im Iran anzetteln zu wollen. "Diverse Sicherheitsdienste, Israel und einige westliche Politiker" hätten Pläne für einen Bürgerkrieg und die Zerstörung und den Zerfall des Iran erstellt, schrieb er am Donnerstag auf Twitter. Der Iran werde darauf aber nicht hereinfallen, er sei nicht Libyen oder der Sudan.

Auch der Kommandant der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) kritisierte den Westen angesichts der Proteste im Land. Die Feinde des Iran hätten sich auf einen Krieg vorbereitet, sagte Hussein Salami am Donnerstag bei einer Rede in der Stadt Ghom. "Alle Teufel der Welt haben sich versammelt. Amerika, England, Deutschland, Frankreich, Israel, die Saudis und weitere."

Salami warnte weiter vor einem inneren Konflikt im Land. Beobachter sehen die Worte jedoch als Versuch, von den Ursachen der landesweiten Proteste abzulenken. Der Kommandant war jüngst wegen iranischer Waffenlieferungen an Russland für den Krieg in der Ukraine von der EU mit Sanktionen belegt worden. (APA, red, awie, 17.11.2022)