WM 2022 in Katar

FIFA-Boss Infantino kritisiert "heuchlerische" Kritik an Katar

"Ich denke, was wir Europäer in den vergangenen 3.000 Jahren weltweit gemacht haben, da sollten wir uns die nächsten 3.000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Ratschläge an andere zu verteilen"