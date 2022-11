Schon in ihrer Jugend wollte Álvarez Sängerin werden. Foto: REUTERS/Steve Marcus

Las Vegas – "Es ist nie zu spät" – mit diesen Worten und Tränen in den Augen hat die 95 Jahre alte Ángela Álvarez bei den Latin Grammy Awards in Las Vegas als beste Newcomerin gewonnen. Mit ihrem Sieg ist sie die älteste Musikerin, die jemals in der Kategorie der Newcomer bei den Latin Grammys ausgezeichnet wurde. Bei der Verleihung am Donnerstagabend (Ortszeit) wurde die Kategorie "Best New Artist" geteilt. Die andere Gewinnerin war die 25-jährige, mexikanische Musikerin und Songwriterin Silvana Estrada.

Die gebürtige Kubanerin Álvarez, die in den Vereinigten Staaten lebt, sagte: "Für diejenigen, die Träume haben, gibt es immer einen Ausweg, auch wenn das Leben schwierig ist." Álvarez war einst unter schwierigen Umständen aus dem Kuba von Fidel Castro geflüchtet. Begleitet wurde Álvarez von ihrem Enkel, dem Komponisten Carlos José Álvarez. Er nahm ihre Lieder auf und produzierte 2021 das Album, für das sie bei den Latin Grammys ausgezeichnet wurde. Bereits in ihrer Jugend hatte Álvarez Sängerin werden wollen. (APA, red, 20.11.2022)