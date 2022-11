Im 15. Jahrhundert wurde sie ganz selbstverständlich angezogen, heute tun sich Männer schwer mit ihr. In Zeiten heruntergekühlter Wohnungen wäre sie eine Anprobe wert

Es ist nicht so, dass es keine Vorbilder gäbe. Superman, Robin Hood und Spiderman, sie alle waren in Strumpfhosen unterwegs, genauso Ludwig XVI. Doch irgendwie scheint der Funke seit einiger Zeit nicht mehr überzuspringen. Nurmehr Balletttänzer halten ihnen auf der Bühne die Treue.

Unterwegs in Strumpfhosen: Tom Holland als Peter Parker alias Spiderman. Foto: Matt Kennedy/Sony Pictures via AP/ Marvel

Das ist in Zeiten heruntergekühlter Wohnungen und Büros schwer zu verstehen. Wer einmal eine Strumpfhose getragen hat, weiß: Das Ding hält von der Zehe bis zur Hüfte warm, und natürlich kann das hautenge Teil auch unter der Hose verschwinden. Doch daran dürfte es nicht liegen, die meisten Männer wissen das. Tragen im Kindergarten nicht alle Strumpfhosen?



Rudolf Nurejew 1966 in "Schwanensee". Rare Ballet & Opera videos

Noch immer ist die Angst vor den langen Strümpfen unter Männern weitverbreitet. Dabei waren die Millennials in ihren Skinnys nur einen Handbreit von der Strumpfhosensilhouette entfernt. Wer Röhrlhose trägt, sollte eigentlich mit allen Wassern gewaschen sein, doch: Fehlanzeige!

Während die Geschlechtergrenzen in der Mode nach und nach aufgeweicht werden, bleibt die Strumpfhose für viele tabu. Ein Grund dafür ist sicher die mangelnde Repräsentation: Männer in Strumpfhosen sind in der Öffentlichkeit unsichtbar, kaum eine Marke umwirbt die männliche Kundschaft.

Doch es scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Kleine Marken wie Threads, 2018 von der US-Amerikanerin Xenia Chen gegründet, bieten mittlerweile auch Strumpfhosen für Männer an und bewerben sie offensiv auf ihren Instagram-Accounts. Selbst Platzhirsche wie Wolford haben die neue Zielgruppe entdeckt: Auf der Website des Unternehmens wird der Macher des Blogs "Hosiery for Men" interviewt.

Das mag auch Männern zu verdanken sein, die weniger Berührungsängste haben. Wir erinnern uns: Tom Neuwirth hat als Markenbotschafter für Rihannas Label in Wäsche, Strumpfhose und Leggings posiert, Damiano David von der italienischen Band Måneskin tritt hier und da in Strapsen auf.

Auch der belgische Designer Raf Simons zog in seiner allerletzten Show den Männermodels Leggings an – wenn das kein Bekenntnis ist!

Raf Simons, Frühjahr 2023 Foto: CAMERA PRESS / Camera Press / pi

Vielleicht wird sich die Frage nach dem Mode-Mut der Männer aber sowieso bald erledigt haben. Wer in hautengen "Lycra-Tights" durch die Stadt joggt, dürfte kein Problem mit einer Strumpfhose haben, oder? (feld, 23.11.2022)