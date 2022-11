Einnahmen waren aufgrund von Fehlkalkulationen um bis zu 15 Prozent aufgeblasen worden, das Unternehmen zweifelt am eigenen Fortbestand

Es sieht nicht gut aus für Bird. Foto: DER STANDARD/Pichler

In Wien war das Unternehmen der Pionier in Sachen ausleihbarer, freistehender E-Scooter. Konkurrent Lime hatte seinen Marktstart in der österreichischen Hauptstadt zwar früher angekündigt, doch Bird hatte zuerst seine Roller auf den Straßen der Hauptstadt.

Das war im Herbst 2018 und das Unternehmen galt noch als Start-up, das fleißig Risikokapital einsammelte. Die Expansion ging weiter. In den letzten 4 Jahren entwickelte man eigene Scooter, erschloss rund 400 Städte, kaufte den Konkurrenten Circ auf und brachte auch E-Bikes ins Angebot. Mitte 2021 ging das Unternehmen an die Börse. Anderthalb Jahre später droht ihm nun allerdings das Aus.

Wie die Journalistin Alison Griswold berichtet, teilte die Firma ihren Investoren mit, dass die veröffentlichten Bilanzen der letzten 2,5 Jahre nicht mehr verlässlich seien und man "substanzielle Zweifel am Fortbestand des Unternehmens" habe. Man spielte eine "going concern"-Warnung aus. Diese besagt, dass man sich nicht mehr sicher ist, dass man über die Mittel verfügt, auf "absehbare Zeit" – in der Regel werden hier 12 Monate angenommen – den Betrieb aufrecht zu erhalten und zwingende finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.

Abrechnungsfehler bei Fahrten mit "Bird Cash"

Der wichtigste Grund dafür ist, dass die Umsatzzahlen von Bird seit dem ersten Quartal 2021 künstlich aufgeblasen waren. Die vereinfachte Erklärung, so Griswold, ist, dass Bird es in einigen Märkten ermöglicht, Fahrten mit aufgeladenem Guthaben ("Bird Cash") zu absolvieren. Allerdings fehlte es Fahrerinnen und Fahrern manchmal an ausreichend Guthaben, um ihre komplette Fahrt zu bezahlen.

Dennoch sei für diese Fahrten aber der volle Preis als Umsatz verbucht worden, obwohl sie tatsächlich nur zum Teil bezahlt wurden. Als Folge hat der Konzern nun seine letzten sechs Quartalsbilanzen berichtigt. Die ursprünglich angegebenen Umsätze lagen um 6 bis 15 Prozent höher, als die tatsächlichen Einnahmen.

Aktie stürzte weiter ab

Das Vertrauen der Anleger wurde durch diese Nachricht erwartungsgemäß nicht gerade gestärkt. Die ohnehin schon stark unter Druck stehende Aktie von Bird sackte an der New Yorker Techbörse Nasdaq von rund 40 auf 20 Cent (Letztstand zum Handelsschluss am 18. November) ab. Im November des Vorjahres notierte sie noch bei um die 10 Dollar.

Birds aktuelle Marktvalorisierung liegt bei 70 Millionen Dollar. Das entspricht dem Schätzwert des Unternehmens von Anfang 2018. Das entspricht etwa 3 Prozent der 2,1 Milliarden Dollar, die die Firma vor dem Börsengang von privaten Investoren lukrierte. (gpi, 21.11.22)