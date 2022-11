WM 2022 in Katar

120 Postings

Warum die Nachspielzeiten bei der Fußball-WM so lange dauern

Die Fifa kündigte an, die reine Spielzeit zu erhöhen, um "das größtmögliche Spektakel zu bieten". Ein Fußballmatch in Katar dauert in der Regel länger als 100 Minuten