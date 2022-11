"Guten Morgen Österreich"-Moderatorin Eva Pölzl wird am Küniglberg sesshaft. Foto: tvthek.orf.at

Wien – Das Frühstücksfernsehen "Guten Morgen Österreich" beendet seine Wanderschaft durchs Land. Denn die Sendung bekommt ein neues Studio im ORF-Zentrum am Küniglberg. "Wir waren vier Jahre lang im ganzen Land unterwegs – wöchentlich in einem anderen Bundesland, täglich an einem neuen Ort. Jetzt ist es an der Zeit, sesshaft zu werden", hielt Moderatorin Eva Pölzl in einer Aussendung fest.

Ab Montag, 28. November, begrüßt das Team rund um Pölzl aus ungewohnter Umgebung die Zuseherinnen und Zuseher zu früher Stunde. Das Sendungskonzept bleibt erhalten. Über Liveschalten wird der Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern gepflegt. Auch Philipp Jelineks Bewegungsprogramm "Fit mit Philipp" wird künftig aus dem neuen Studio gesendet. (APA, 23.11.2022)