Laut Medienberichten ist der Schriftsteller und Herausgeber am Donnerstag in München verstorben

Der Autor, Herausgeber und Essayist Hans Magnus Enzensberger ist gestorben. Foto: STANDARD / Picturedesk / Wolf Haider-Sawall

Wie mehrere deutsche Medien unter Berufung auf die Verlage Suhrkamp und Hanser berichten, ist der deutsche Schriftsteller und Herausgeber Hans Magnus Enzensberger im Alter von 93 Jahren am Donnerstag in München verstorben. Der Lyriker, Schriftsteller, Essayist, Biograf, Übersetzer und Redakteur galt als einer der bedeutendsten Publizisten Deutschlands. "Mit ihm verlieren wir einen unabhängigen Denker, eine streitbare Stimme und einen der renommiertesten Schriftsteller der deutschen Literatur seit 1945", hieß es in einer Aussendung des Hanser-Verlags.

1929 im bayerischen Kaufbeuren geboren, wuchs Enzensberger in Nürnberg auf. Er studierte Literaturwissenschaft und Philosophie und lebte in Norwegen, Italien, Kuba und den USA. Als Hörfunkredakteur und Lektor mischte er sich in den gesellschaftlichen Diskurs ein und bestimmte auch politische Debatten.

Enzensberger veröffentlichte über 100 Prosawerke für Erwachsene und Kinder, Essays, Dramen und Gedichtbände und gab unter anderem die Buchreihe "Die Andere Bibliothek", das "Kursbuch" sowie das Kulturmagazin "Transatlantik" heraus. Für sein Schaffen erhielt der vielfach Ausgezeichnete mit nur 33 Jahren den Georg-Büchner-Preis. (red, 25.11.2022)