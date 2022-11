Die Eröffnung des historischen Gebäudes ist für 12. Jänner geplant, davor will die Direktion jeden Ablauf ausprobiert haben

In dieser Galerie: 2 Bilder Ab Jänner können die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wieder im gewohnten Sitzungssaal abstimmen. Foto: apa roland schlager Die Abläufe einer Nationalratssitzung wurden am Freitag unter dem Vorsitz von Parlamentsvizedirektorin Susanne Janistyn-Novák geprobt, wie dieses Foto der Parlamentsdirektion zeigt. Foto: Parlamentsdirektion / Ulrike Wieser

Wien – Normalerweise ist es kein gutes Zeichen für eine Demokratie, wenn es mehrere parlamentarische Betriebe gibt – vor allem, wenn im "Gegenparlament" Leute sitzen, die nie gewählt wurden. Im Falle Österreichs sollte genau so ein Parallelparlamentarismus am Freitag aber sicherstellen, dass der echte Parlamentsbetrieb im Jänner reibungslos ins renovierte Haus am Ring übersiedeln kann.

Rund 560 Statistinnen und Statisten setzte die Parlamentsdirektion ein, um den Ablauf einer Nationalratssitzung sowie Ausschusssitzungen zu proben. Parlamentsvizedirektorin Susanne Janistyn-Novák spielte Nationalratspräsidentin, parlamentarische Abläufe wie das Einmelden neuer Redebeiträge wurden in Echtzeit gespielt.

Eröffnung am 12. Jänner

An insgesamt vier Terminen im November und Dezember sollen sämtliche Funktionen des Parlaments geprobt werden. Das historische Gebäude soll nach der Renovierung am 12. Jänner 2023 eröffnet werden, die erste Nationalratssitzung dort findet am 31. Jänner statt.

Seit dem Jahr 2017 findet der gesamte parlamentarische Betrieb in Ausweichquartieren statt, weil das Parlamentsgebäude saniert wird. Neu eingebaut wurde unter anderem eine Glaskuppel über dem Sitzungssaal des Nationalrats, auch ein für die Allgemeinheit zugängliches Restaurant im Dachgeschoß des Hauses wird eingerichtet. (red, 26.11.2022)