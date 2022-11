Wien

NS-Vertriebene Erika Freeman auf dem Balkon der Hofburg: "Rache an Hitler"

Die NS-Vertriebene Erika Freeman hat am Montag persönliche Erinnerungsstücke und Dokumente dem Haus der Geschichte Österreich in Wien als Schenkung übergeben. Anschließend durfte sie den Balkon betreten, auf dem Adolf Hitler 1938 den "Anschluss" an das Deutsche Reich verkündete. Es sei ihre "Rache an Hitler", hieß es im Vorfeld

