Josef Hader und Birgit Minichmayr in der ersten Ausgabe von "Trailer.AT". Foto: ORF/Filmakademie

Wien – Einen Blick vor und hinter die Kulissen des österreichischen Kinofilms verspricht der ORF mit dem neuen Kinomagazin "Trailer.AT". Die Sendung ist erstmals am Donnerstag, 8. Dezember 2022, um 23.25 Uhr auf ORF 1 zu sehen, wie am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. Das von der Akademie des Österreichischen Films im Auftrag des ORF produzierte 25-minütige Magazin werde voraussichtlich viermal jährlich zu sehen sein.

"Trailer.AT" soll Filmberufe und relevante Filminstitutionen ebenso wie die neuesten Kinostarts präsentieren. Ebenfalls als Teil des Kinomagazins geplant sind Making-ofs und Interviews mit Filmschaffenden direkt am Set.

In der ersten Ausgabe, die zusätzlich am Samstag, 10. Dezember, um 18.25 Uhr und am Samstag, 14. Jänner, um 23.30 Uhr auf dem Programm steht, begleitet "Trailer.AT" gemeinsam mit Simon Schwarz, Ursula Strauss und den jungen Hauptdarstellern und -darstellerinnen die Dreharbeiten von "Neue Geschichten vom Franz". Außerdem wird Josef Hader bei seiner zweiten Regiearbeit "Andrea lässt sich scheiden" mit Birgit Minichmayr in der Titelrolle besucht. Ein weiterer Bericht zeigt Elisabeth Scharang und ihr Team bei der Adaption von Doris Knechts Roman "Wald" mit unter anderem Brigitte Hobmeier, Gerti Drassl und Johannes Krisch. (red, 30.11.2022)