Am Freitag findet in Wien eine Landeshauptleutekonferenz (LH-Konferenz) statt. Im Zentrum stehen aktuelle Themen wie die Teuerung, Energiekosten oder die Energiewende. Unter den zahlreichen Tagesordnungspunkten findet sich auch ein Antrag, der die Bundesregierung auffordert, einen "Energieschutzschirm für Wirtschaft und Arbeit" umzusetzen. Der Bund soll "ehestmöglich" ein Modell vorlegen, das sich am deutschen Modell der Gas- und Strompreisbremse orientiert, heißt es in dem Papier, das Niederösterreich und Oberösterreich eingebracht haben.

Vorerst geht es hier um eine Entlastung der Unternehmen – auch jener mit öffentlichen Beteiligungen. Das deutsche Modell sieht vor, dass der niedrigere Preis bei Klein- und Mittelunternehmen mit weniger Jahresverbrauch für ein Kontingent von bis zu 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs gilt. Bei größeren Unternehmen mit mehr Energiebedarf gilt der niedrigere Preis für bis zu 70 Prozent des Jahresverbrauchs.

Verhandlungen über neuen Finanzausgleich

Thema beim Treffen ist auch der Finanzausgleich: Die Bundesländer treten für eine Änderung des Verteilungsschlüssels ein – und fordern einen größeren Teil der Steuerertragsanteile. Die aktuelle Periode des Finanzausgleichs läuft noch bis Ende nächsten Jahres. Die Bundesländer wollen aber schon früh mit den Verhandlungen mit dem Bund für die Periode ab 2024 beginnen.

Zudem haben die Landeschefs von Wien, Kärnten und dem Burgenland einen Antrag eingebracht, in dem die vorübergehende Aussetzung der CO2-Bepreisungserhöhung gefordert wird. Der zweite Schritt der CO2-Bepreisung per Jahresbeginn 2023 müsse "vorübergehend" ausgesetzt werden. Hintergrund: Die CO2-Steuer in Österreich wurde mit 1. Oktober eingeführt, eine Tonne CO2-Emission wurde mit 30 Euro besteuert. Dieser Betrag soll bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne steigen. Am 1. Jänner 2023 soll der Preis von 30 auf 35 Euro je Tonne steigen.

Über die Ergebnisse der Konferenz wird um 12 Uhr bei einer Pressekonferenz berichtet. Wien hat noch bis Jahresende den Vorsitz der LH-Konferenz inne. (David Krutzler, 2.12.2022)