Sein Bühnenprogramm "A Way Back to Luckyland" ist am 9. Dezember zu sehen

Wieder auf Sat1 zu sehen: Comedian Luke Mockridge. Foto: IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Der umstrittene Comedian Luke Mockridge – ihm wurden von mehreren Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen – kehrt auf die TV-Bildschirme zurück. Sat1 ändert kurzfristig das Programm und strahlt am 9. Dezember im Hauptabend sein Bühnenprogramm "A Way Back to Luckyland" aus. Und Anfang 2023 soll er in der Show "Die besten Comedians Deutschlands" auftreten – gemeinsam mit Dieter Nuhr, Chris Tall und Kaya Yanar.

Gerüchte über eine eigene Sat1-Show wurden bisher nicht bestätigt. Im Frühjahr tourte er mit seinem Programm durch den deutschsprachigen Raum, in Wien trat er in der Wiener Stadthalle auf.

2021 berichteten mehrere Frauen von sexuellen Übergriffen durch den deutschen Comedian. Zuerst in sozialen Medien unter dem Hashtag #KonsequenzenFürLuke, später in Medienberichten. Der "Spiegel" veröffentlichte die Erfahrungen von mehr als zehn Frauen, die von übergriffigem Verhalten berichteten, unter anderem seine Ex-Partnerin Ines Anioli, die ihn 2019 wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung angezeigt hatte.

Das Verfahren wurde 2020 eingestellt, es stand Aussage gegen Aussage. Mockridge hat alle Vorwürfe bestritten, er zog sich daraufhin vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück. (red, 2.12.2022)