Wo man Alte Kinder halt so antrifft: Pimpi Pollinger (re.) und Tud Rudolf auf dem Spielplatz. Ihr Album "Gleich" belegt, die deutsche Band lässt sich nicht gerne verschaukeln. Foto: Alte Kinder

Der Name der Band macht schmunzeln und skeptisch: Alte Kinder, das ist originell, andererseits schwingt da die Altklugheit mit. Jene Eigenschaft, die Erwachsene den G’schrappen unterstellen, wenn die sich zu früh benehmen wie sie selbst.

Alte Kinder kommen aber woanders zu liegen. Alte Kinder nennt sich eine Band aus Hamburg, und der Ort verpflichtet, legt die Latte. Schließlich kommen von dort seit mindestens 30 Jahren Bands, die einen gedankenvollen Umgang mit deutscher Sprache pflegen, kritische Positionen zum Alltag einnehmen, insbesondere dem deutschen.

Wobei, das mit Hamburg ist nur eine halbe Wahrheit: Zwar beschreiben sich Alte Kinder als Hamburger Band, wurzeln aber in Bayern genauso wie in Wien, wo das Label wohnt. Total verrückt. Alte Kinder sind deren drei, nämlich Pimpi Pollinger, Guido Ginginha und Tud Rudolf. Ihr eben erschienenes Debüt heißt Gleich.

Dem Wörtchen wohnt die Dringlichkeit ebenso inne wie die Verzögerung, und Ambivalenz ist ein Merkmal der Texte, die sich gerne nach einerseits, andererseits festlegen, also eher nicht. Oder doch? Das zählt zu den Privilegien ewig junger Menschen, auch für das Falsche auf den Tisch zu hauen oder eben mit beiden Fäusten für gegensätzliche Positionen. Die Perspektiven abwägen, ein bisserl springinkerln.

Äpfel mit Birnen

Die Lieder tragen geistvolle oder diesen Gemütszustand zumindest gut antäuschende Titel wie Volkszählung, Ich rebelle hier jeden Tag oder Was erlauben. Musikalisch werden die darin verpackten Instant-Weisheiten mit einem immergrünen Aufguss der britischen New Wave kredenzt.

The Cure grüßen, je nachdem, wie firm man in der Epoche ist, lassen sich Echo & The Bunnymen oder Joy Division heraushören und ähnliche Gruppen dieser Ära.

Alte Kinder setzen das anregend in Schwingung. Ohne Angst vor einem Gitarrensolo im ersten Song kniet sich das Trio rein. Da tocotronict es im Gesang durchaus, die Musik ist jedoch britischer. Mundharmonika gilt genauso wie ein Saxofon, da ist man heute nicht mehr so streng wie früher, bedient sich aller Freiheiten, die sich ein Jochen Distelmeyer schon nahm, als er mit Blumfeld plötzlich ins Natural abbog, Äpfel mit Birnen mischte. Doch zu viele Vergleiche und Verweise werden den Alten Kindern nicht gerecht.

Gleich ist ein hinreißend gespieltes, schamlos charmantes Debüt, mit einem Bein im Jetzt und all seinen Verwirrungen, mit dem anderen in einer Vergangenheit, die musikalisch ein scheinbar nie vertrocknender Quell der Inspiration ist: Past Forward heißt ein Song – eine perfekte Selbstbeschreibung. (Karl Fluch, 6.12.2022)