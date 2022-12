Die Technologie soll zuverlässiger sein als bisherige Systeme. Foto: Screenshot / Youtube / Disney Research Hub

In Film und Fernsehen ist es immer häufiger nötig, das Alter von Schauspielerinnen und Schauspielern zu verändern. Vielleicht, um Kindheitsszenen der Protagonistin zu zeigen oder einen möglichen Blick in die Zukunft zu wagen. Häufig erfordert dieser Prozess jedoch zeitaufwendige Handarbeit. Bisher eingesetzte künstliche Intelligenz (KI) funktioniert zudem nicht immer perfekt. Geht es nach Disney, soll sich das nun verändern.

Vor wenigen Tagen hat der Entertainmentkonzern eine neue KI-Technologie vorgestellt, die den Prozess der Verjüngung bzw. Alterung vollautomatisch und glaubhaft abwickeln soll. Probleme bisheriger Systeme, darunter auffällig niedrige Auflösungen oder instabile Ergebnisse, sollen aus dem Weg geräumt worden sein. Die eigene Methode der Altersveränderung sei demnach produktionsreif und bereit für den Einsatz.

Günstiger und glaubwürdiger

Das neue Face Re-aging Network (FRAN) – so der Name der neuen Technologie – soll es ermöglichen, die Identität von Schauspielerinnen und Schauspielern zu bewahren, was die Manipulation glaubhafter machen soll. Ein Projekt wie "The Irishman", für das Robert De Niro und Al Pacino stark verjüngt wurden, soll außerdem deutlich günstiger werden. Ein großer Teil der 159 Millionen Dollar schweren Produktionskosten war damals auf die Manipulation der Gesichter der Protagonisten zurückzuführen, berichtete "CNET".

DisneyResearchHub

Das wirft die Frage auf, warum ein mit FRAN vergleichbares System nicht schon früher veröffentlicht wurde. Laut den Forschenden von Disney Research sei es "beinahe unmöglich", ausreichend Gesichtsbilder von Menschen unterschiedlichen Alters aufzutreiben, die für das Training der KI notwendig sind. Die Lösung des Problems war ein neuronales Netzwerk namens StyleGAN, das auf Kommando synthetische Gesichter von Menschen erstellen kann, die gar nicht existieren. Auf der Webseite "This Person Does Not Exist" kann man sich in kleinem Ausmaß selbst von den Kreationen der KI überzeugen.

Bereit für den Einsatz

Nun ist StyleGAN auch Grundlage von Disneys FRAN-Netzwerk. Dieses soll künftig das Alter von Personen in einem Spektrum zwischen 18 und 85 Jahren verändern können und hochauflösende, stabile Ergebnisse abliefern, versprechen die Wissenschafter. Die Technologie biete "Künstlern eine intuitive, lokalisierte Kontrolle zur Steuerung und Feinabstimmung des resultierenden Re-Aging-Effekts", heißt es in ihrer Conclusio. Demnach sei das System so gut, dass es für den Einsatz im Entertainment- und Werbebereich bereit sei. (red, 5.12.2022)