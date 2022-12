Die Kürzung der EU-Gelder für Ungarn wird am Dienstag nun doch nicht debattiert. Zudem wird nicht über Ukraine-Hilfen und eine globale Mindeststeuer abgestimmt

Der Streit um EU-Gelder für Ungarn geht in die nächste Runde. Im Bild zu sehen: der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Foto: AP/Franc Zhurda

Brüssel/Budapest/Wien – Verhärtete Fronten herrschen im Streit um EU-Gelder für Ungarn: Die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán habe "signalisiert, dass sie keine Zustimmung zur Finanzhilfe für die Ukraine sowie zur globalen Mindeststeuer" geben könne, teilte Österreichs Finanzministerium am Dienstag der APA mit. Demnach strich die tschechische Ratspräsidentschaft sowohl die beiden Abstimmungen als auch die Debatte über die Mittelkürzung für Ungarn von der Agenda des EU-Finanzministertreffens am Dienstag.

Zudem habe der Vorsitz die EU-Kommission "aufgefordert, in den nächsten Tagen eine aktualisierte Bewertung zu den ungarischen Reformen im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit vorzunehmen", hieß es. Eigentlich hätten Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und seine EU-Kollegen bei ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel über Milliardenkürzungen für Ungarn beraten sollen. (APA, 6.12.2022)