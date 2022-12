Für "Between Mountaints and Water" schloss sich der Fotograf Reisegruppen in China an: "Da sie in der Regel dachten, dass ich nur ein Tourist wäre, der die Umgebung fotografieren wollte, ließen sie sich auch selbst ablichten." Die Fotografien rücken opulente Berge und Flüsse in den Vordergrund und lässt die Menschen in diesen Umgebungen absurd nebensächlich erscheinen.