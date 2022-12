Die vorliegenden Unterlagen der Produktion, so das Österreichische Filminstitut, hätten "keine vertraglichen Pflichtverletzungen nachgewiesen"

Keine Vertragsrichtlinien verletzt: Regisseur Ulrich Seidl kann nach der ÖFI-Untersuchung aufatmen. Foto: APA

Anfang September brachte eine Spiegel-Recherche über mutmaßliche Unregelmäßigkeiten und Fürsorgeverletzungen am Set von Sparta den österreichischen Regisseur Ulrich Seidl schwer unter Beschuss. Das Österreichische Filminstitut (ÖFI) prüfte in der Folge über mehrere Monate hinweg die von Ulrich Seidl zur Verfügung gestellten Dokumente über den Dreh. ÖFI-Direktor Roland Teichmann übermittelte dem STANDARD nun folgendes Ergebnis:

"Die kritische mediale Debatte über den Dreh des Films Sparta von Ulrich Seidl ist Ausdruck einer gesteigerten Aufmerksamkeit in Bezug auf Produktionsprozesse, der sich auch die Filmförderung verpflichtet fühlt. Wir müssen solche Debatten führen, um daraus zu lernen, aber sie müssen fair und offen geführt werden. Wir haben daher umfassende Informationen zur gegenständlichen Produktion eingeholt und nach bestem Wissen und Gewissen bewertet. Dabei sind wir in einer Gesamtbetrachtung sämtlicher uns derzeit vorliegender Unterlagen und auf Basis einer rechtlichen Stellungnahme der Finanzprokuratur zum Fördervertrag zum Ergebnis gekommen, dass aus förderungsrechtlicher Sicht auf Basis der vorliegenden Unterlagen keine vertraglichen Pflichtverletzungen nachgewiesen werden konnten, die Anlass für eine Rückforderung von bereits ausbezahlten oder eine Zurückhaltung noch ausständiger Fördermittel geben."

Einhaltung der Verträge im Mittelpunkt

Teichmann geht weiters im Detail auf die Vorgangsweise des ÖFI ein: Ziel sei gewesen, möglichst rasch festzustellen, ob begründeter Anlass besteht, von Verletzungen fördervertragsspezifischer Bedingungen im Rahmen des Drehs in Rumänien auszugehen. "Da das ÖFI weder Ermittlungs- noch Justizbehörde, sondern eine Filmförderung ist, bezog sich die Prüfung auf die Einhaltung der Verträge. Ab Bekanntwerden der Vorwürfe gab es daher einen sofortigen direkten Austausch mit den Förderungs- und Finanzierungspartnern (FFW, ORF, BMWA) und der Ulrich-Seidl-Filmproduktion als Vertragspartnerin des ÖFI. Die Ulrich-Seidl-Filmproduktion hat dabei auf alle Anfragen des ÖFI umfassend und zeitgerecht reagiert und ist somit ihren vertraglichen Informationspflichten jederzeit untadelig nachgekommen."

Zudem wurden seitens des ÖFI mit Personen vertrauliche persönliche Gespräche unter Wahrung der Anonymität geführt, die "im Vorfeld der Produktion oder an kürzeren Teilen des Drehs beteiligt waren. Dabei ist der Eindruck entstanden, dass die Arbeitsmethoden Ulrich Seidls (teilweises Abschirmen des Sets aus Intimitätsgründen, selektive Informationen an Mitarbeiter/innen, kein Vorhandensein eines Drehbuchs im herkömmlichen Sinn, Improvisation nach Vorgaben der Regie et cetera) Anlass für Interpretationen, Unklarheiten und Bedenken geboten hat."

Kritische Einwände

Kritisch wären dabei insbesondere die Wahl des Drehortes, der Casting-Prozess sowie die Betreuung und Inszenierung der Jugendlichen gesehen worden. "Dies war zwar aufgrund der individuellen (Teil-)Einblicke in die Produktion durchaus glaubhaft und nachvollziehbar, konnte sich aber gesamt betrachtet und im Abgleich mit der Ulrich-Seidl-Filmproduktion, die uns ausführlich schriftlich durch Übermittlung von detaillierten Tages/Drehberichten und Verträgen mit den jugendlichen Darstellern informiert hat und auch mündlich mit den Vorwürfen im Detail konfrontiert wurde, sowie nicht zuletzt durch die nunmehr auch schriftlich vorliegenden Erklärungen der Eltern, in denen diese keine Beanstandungen beim Dreh beklagen und auch keine Beanstandungen gegen das filmische Ergebnis erheben, nicht förderungsvertraglich substanziell erhärten."

Aus der Sicht der Förderung auf Basis der gegebenen Faktenlage, so Teichmann abschließend, gebe es keinen Anlass, bereits ausbezahlte Fördermittel zurückzufordern und/oder noch ausständige Fördermittel für dieses Projekt weiter zurückzuhalten. (kam, 7.12.2022)