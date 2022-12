Die "Bild"-Zeitung wird künftig von Robert Schneider, Alexandra Würzbach und Claus Strunz geleitet. Foto: APA/dpa/Christoph Soeder

Berlin – Die Zusammensetzung der künftigen Chefredaktion von Deutschlands größter Boulevardzeitung "Bild" steht fest. Neben Neuzugang "Focus"-Chefredakteur Robert Schneider als weiterem Chefredakteur verbleiben nach dpa-Informationen Alexandra Würzbach (Chefredakteurin "Bild am Sonntag") und Claus Strunz (Leiter Bewegtbild) an der Spitze. Alle drei berichten demnach künftig an "Bild"-Chefredakteur und Vorsitzenden der "Bild"-Chefredaktionen, Johannes Boie.

Ein Sprecher des Medienkonzerns Axel Springer bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage die Informationen. In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass "Focus"-Chefredakteur Schneider zu "Bild" wechseln wird. Springer reagierte damit auch auf Medienspekulationen zu der Frage, ob Würzbach und Strunz im Zuge der Schneider-Personalie ihre Posten verlieren könnten und das Haus verlassen müssten. (APA, dpa, 7.12.2022)