Der Komponist wird für sein Werk "Encyclopedia of Pitch and Deviation" mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet

Der Wiener Komponist Matthias Kranebitter erhält den Ernst-Kranak-Preis. Foto: Igor Ripak

Der Komponist Matthias Kranebitter erhält für sein Werk "Encyclopedia of Pitch and Deviation" den Ernst-Krenek-Preis seiner Heimatstadt Wien. In dem Monumentalwerk verarbeitet der 1980 geborene Kranebitter Frequenzen wie die eines Waschmaschinenschleudergangs, eines Stubenfliegenflügelschlags oder eines Zahnarztbohrers zu einem großen Klangwerk. Verliehen wird ihm die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung, die erstmals 1986 vergeben wurde, am 15. Mai 2023 im Rathaus.

"Kranebitter ist tatsächlich ein Komponist der Gegenwart, des Heute und sehr durchlässig für die Geschwindigkeiten und Intensitäten, denen wir ausgesetzt sind. Seine Art, tief in diese Wirklichkeit vorzudringen mit Musik, ist äußerst bereichernd", freute sich Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) in einer Aussendung. (APA, 7. 12. 2022)