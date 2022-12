EU-Erweiterung

Schengen-Streit: Rumänischer Innenminister Bode bezichtigt Karner der Lüge

Der rumänische Innenminister Lucian Bode schrieb einen Brief an Gerhard Karner, in dem er ihn heftig wegen der österreichischen Ablehnung des Schengen-Beitritts seines Landes kritisiert