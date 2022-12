Ob es bei einem saisonalen Überangebot von Keksen schlau ist, in Schoko getunkte Lebkuchen mit Fruchtfüllung zu testen, sei dahingestellt. Wir haben uns tapfer durchgebissen

Durchgefallen

Lebkuchenherzen von Monarc. Foto: Lukas Friesenbichler

Mit Vollmilch- statt mit Zartbitterschokolade umhüllt, fallen die Naschereien vom Diskonter schon einmal optisch aus der Reihe. Auch die Farbe des Lebkuchens ist viel heller als im Vergleich. Viel Füllung gibt’s. Nur: Man schmeckt weder den Lebkuchen noch die Marille. Tatsächlich vermengt sich im Mund alles zu einem einzigen picksüßen Brei. Da gibt selbst Lily, die Naschkatze, w. o.

Monarc, Lebkuchen Herzen, Marille-Vollmilch, 300 g, Hofer, € 1,69





Kompromiss I

Lebkuchenherzen von Spar. Foto: Lukas Friesenbichler

Beim Zerteilen der Herzen fällt sofort auf: Viel Füllung ist nicht vorhanden. Dafür steckt jede Menge Zucker in den Dingern. Satte 65,9 Gramm sind es auf 100 Gramm. Lily taugt das, dem Papa nicht so. Vegan hin, Fairtrade her, viel zu süß sind die Herzerln, von zartbitter kann gar keine Rede sein. Aprikose, Pardon: Marille, war hier auch nicht zu schmecken. Die Punkte sind ein Kompromiss.

Weiss, Gefüllte Lebkuchenherzen mit Aprikosen-Fruchtfüllung, 150 g, Spar, € 1,29





Kompromiss II



Lebkuchenherzen von Billa. Foto: Lukas Friesenbichler

Na endlich! Hier konnten wir zum ersten Mal Marille durchschmecken. Das kann die junge Testerin aber nicht überzeugen. Lily ist von den dicken Herzerln absolut nicht angetan. Daran ändert auch die schöne Lebkuchenfarbe nichts (und dass die Dinger nicht allzu übertrieben süß sind). Der Papa ist im Wiglwogl, aber auch hier zu Kompromissen bereit. Siehe Punkte.

Douceur, Gefüllte Lebkuchenherzen, zartbitter, 300 g, Billa, € 1,69





Kompromisslos

Sieger der Herzen: Lebkuchen von Bahlsen. Foto: Lukas Friesenbichler

Schon von außen sieht man diesen Herzen an, dass sie richtig dick gefüllt sind. Beim Kauen stellt sich dann auch heraus: Die schmecken tatsächlich nach Lebkuchen und werden im Mund nicht mehr. Edelherb trifft’s, sie sind nicht übertrieben süß. Lily winkt ab. Doch dieses Mal lässt sich ihr Mittester auf nichts ein. Das ist der Testsieger.

Bahlsen, Akora edelherb, fruchtig gefüllte Lebkuchen im edelherben Schokoladenmantel, 150 g, Billa, € 1,49

(RONDO, Lily & Markus Böhm, 21.12.2022)