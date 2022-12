Kate Winslet dreht ab Jänner in Wien die HBO-Serie "The Palace". Foto: JEFF OVERS/BBC/Reuters

Das neue Anreizmodell, das ab 1. Jänner 2023 das Produzieren von Filmen und Serien in Österreich attraktiver machen soll, zeigt bereits Wirkung: Im Jänner und Februar sollen Dreharbeiten der HBO-Produktion "The Palace" mit den Hollywood-Größen Kate Winslet und Hugh Grant stattfinden, berichtet der "Kurier". In weiteren Hauptrollen spielen Matthias Schoenaerts und Andrea Riseborough.

Worum geht's in "The Palace"?

Die Serie erzählt von den Geschehnissen innerhalb eines Jahres in der Machtzentrale und den Auflösungstendenzen eines autoritären Regimes.

Wer macht's?

Showrunner und Autor ist "Succession"-Produzent Will Tracy. Gemeinsam mit seinem Kollegen Frank Rich zeichnet er auch für die Produktion verantwortlich. Ebenfalls Produzent ist Stephen Frears, der auch die Regie für das Serienprojekt übernehmen wird. Frears ist als Regisseur von Filmen wie "Philomena" und "Florence Foster Jenkins" bekannt.

Zum weiteren Autorenteam im Writers-Room zählen ebenfalls Branchengrößen:

Seth Reiss, Autor von "Late Night with Seth Meyers" und ehemaliger Chefautor von "The Onion"

Juli Weiner, Autorin von "Last Week Tonight with John Oliver"

Jen Spyra, Autorin von "The Late Show with Stephen Colbert"

Für Winslet ist es bereits die vierte Miniserie mit HBO. Sie spielte Hauptrollen in "Mare of Easttown", für die sie den Emmy für die herausragende Hauptdarstellerin in einer limitierten Serie gewann, sowie 2011 in "Mildred Pierce".

Hugh Grant verfügt ebenfalls über Serienerfahrung, zuletzt etwa in "The Undoing" mit Nicole Kidman. Per Facebook werden übrigens noch Komparsinnen und Statisten gesucht.

Wieso kommt die Produktion nach Wien?

Am 1. Jänner 2023 tritt das neue Fördersystem in Kraft, bei dem bis zu 35 Prozent der in Österreich investierten Mittel refundiert werden – für internationale Filme, TV- und Streamingprojekte ebenso wie für heimische Vorhaben. Verbunden damit ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss von 30 Prozent für in Österreich realisierte Projekte. Werden zudem ökologische Kriterien erfüllt, steigt die Förderung um weitere fünf Prozent. Einen Bonus von 25.000 Euro gibt es zudem für Projekte mit hohem Frauenanteil. Das System ist im Gegensatz zu den bisherigen Konstruktionen nicht gedeckelt, um das Ausschöpfen von Fördertöpfen im Laufe eines Jahres zu verhindern.

Wo wird gedreht?

Genaue Set-Termine und Locations sind nicht bekannt. Platz für Produktionen gibt es zukünftig in Wien-Simmering. Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, und die HQ7 Studios, ein Unternehmen der CC Real International, realisieren gemeinsam am Betriebsstandort HQ7 zwei nach internationalem Standard geplante Filmproduktionshallen, sogenannte Sound Stages, mit rund 3.300 Quadratmetern Nutzfläche.

Eine der letzten Großproduktionen fand im Februar 2022 in Wien statt. Auf der Donauplatte drehte Netflix den zweiten Teil von "Tyler Rake" mit Chris Hemsworth. (red, 13.12.2022)