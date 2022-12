CHRISTIAN SCHACHINGER

Bestes Album: BURIAL – Antidawn

Der britische Produzent Burial liefert 2022 einen dystopischen Soundtrack, der einen frösteln lässt. Der Klimawandel ist vollzogen, die Landschaften sind auch durch Kriege endgültig verheert und zerstört. Irgendwoher aus den Ruinen unserer Zivilisation sendet noch ein batteriebetriebenes Radio letzte fragmentierte musikalische Grüße. Plattennadeln kratzen, weißes Rauschen. Geister der Vergangenheit gehen um.

Bester Song: SOFT CELL – Purple Zone

"Let’s get out of this life / I’m afraid and alone / Paralyzed in the purple zone." Unter Purple Zone versteht man eine exklusiv für britische Royals reservierte Flugzone. Man kann sie allgemein als vorgegebenen engen Lebensbereich interpretieren. Der große alte Poptragöde Marc Almond macht daraus mit Soft Cell und den Pet Shop Boys eine Hymne der Sehnsucht. Ganz, ganz großes Boomer-Tennis. Ein Befreiungsschlag in der Disco.

Newcomer: OLMO – The Trunk

Taschentücher raus. Beim Hören dieses Albums kann man mehr als eine Träne der Rührung verdrücken. Der italienische Pop-Schwermelancholiker Olmo alias Francesco Lo Guidice legt mit seinem Debütalbum ein zu Herzen gehendes Rührstück vor. Seinen Höhepunkt findet es gleich im ersten Song, dem im Hallraum verwehten Tornerai ("Du wirst zurückkommen"). Wer bei diesem Walzer nicht heult, ist schon lange tot. Punkt.

Österreich: MOSE – Puls

Die Vorarlberger Band ist schon lange im Geschäft. Mit dem aktuellen Album Puls gelangt sie allerdings zur Meisterschaft. Meist ruhige, instrumentale, aus Improvisationen entstandene Stücke laden dazu ein, nachts einmal den Computer herunterzufahren und einfach aus dem Fenster zu schauen. Mal schauen, was passiert. Irgendwann wird es dann langsam hell – und draußen kehrt das Leben zurück. Alles ist gut.