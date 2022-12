Agentur setzte sich in Ausschreibung gegen fünf Mitbewerber durch

Gemeinsam für Ö3: Georg Spatt, Doris Christina Steiner, Fedja Burmeister, Danuta Lang, Werner Singer, Gudrun Neunteufel (vlnr). Foto: Amelie Chapalain

Wien – Jung von Matt Donau wirbt weiterhin für Ö3, die Agentur setzte sich in der Ausschreibung, zu der der ORF alle fünf Jahre verpflichtet ist, gegen fünf andere Agenturen durch. Jung von Matt Donau ist somit weiterhin die kreative Lead-Agentur des Radio-Senders. In der Ausschreibung habe Ö3 besonderen Wert auf die langfristige Strategie sowie die digitale Kommunikation und Social Media gelegt, heißt es in einer Aussendung. Jung von Matt Donau sei "aus diesem fordernden und sehr umfangreichen Prozess dann letztendlich klar als Sieger hervorgegangen", sagt Ö3-Marketingleiterin Gudrun Neunteufel. Die Ergebnisse aus dem Pitch werden im Frühjahr 2023 zu sehen sein.

"In einem Pitch einen langfristigen Bestandskunden wieder von sich zu überzeugen, ist eine extrem schwierige Aufgabe. Umso mehr freuen wir uns, dass wir weiterhin die Agentur für Ö3 sein dürfen und mit unserem Mix aus Verlaufswissen und neuem Digital-Know-how überzeugen konnten. Ö3 ist eine der spannendsten und bedeutendsten Marken des Landes. Wir wollen diese Vorreiter-Stellung nun auch in den digitalen Kanälen beweisen; darauf freuen wir uns," sagt Doris Christina Steiner, Geschäftsführerin von Jung von Matt Donau.



"Die Auseinandersetzung mit unseren strategischen Zielen und deren kreative Umsetzung hat mich überzeugt. Der Spaß und die Freude des Jung von Matt Teams, die eigene erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre im aktuellen Pitch zu challengen, war beeindruckend und mitreißend. Und an der handwerklichen Qualität von Jung von Matt bestand sowieso nie Zweifel", so Ö3-Senderchef Georg Spatt. (red, 13.12.2022)