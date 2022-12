Der Mann soll Metallskulptur mit falscher Überweisungsbestätigung herausgelockt und in die Schweiz verbracht haben. Der Angeklagte am Wiener Landesgericht ist nicht geständig

Zwei der "Lemuren" bei einem Kunstmarkt in Paris im Oktober dieses Jahres. Foto: APA

Am Dienstagnachmittag hat sich am Wiener Landesgericht für Strafsachen ein Galerist und Kunsthändler wegen schweren Betrugs verantworten müssen, weil er dem Auktionshaus Kinsky im Sommer 2020 in Täuschungs- und Schädigungsabsicht ein Kunstwerk von Franz West herausgelockt und dabei eine gefälschte Überweisungsbestätigung vorgelegt haben soll. Verfahrensgegenständlich war die Metallskulptur "Lemure" aus einer ganzen Serie des Künstlers. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig.

Verteidiger Markus Machan sprach von einer "echten Überweisungsbestätigung, die leider nicht durchgeführt werden konnte". Seinen Mandanten und das Auktionshaus hätte eine längere Geschäftsbeziehung verbunden, dieser habe immer wieder Kunstwerke zur Versteigerung eingebracht und seinerzeit sogar 1,1 Mio. Euro an Vorschussleistungen für Auktionen und Referenzprojekte zugestanden bekommen.

Die Auktionen hätten für den Kunsthändler dann aber viel geringere Erlöse als erwünscht bzw. angenommen erzielt, führte Machan aus: "Das war für ihn völlig unverständlich." Der Angeklagte sei daher zur Überzeugung gelangt, er könne in Eigenregie für die "Lemure" in der Schweiz einen besseren Preis erzielen. Das renommierte Wiener Auktionshaus pochte allerdings darauf, man werde die Skulptur – wie vereinbart – selbst an den Mann bzw. an die Frau bringen.

Laut Anklage soll der Kunsthändler darauf hin dem Palais Kinsky vorgemacht haben, er habe einen fixen Käufer in der Schweiz und er habe für die Ausfolgung der "Lemure" bereits 30.000 Euro überwiesen. Weitere 340.000 Euro würden folgen, sobald die "Lemure" in Basel eintreffe. Tatsächlich lieferte am 10. September 2020 eine Spedition die "Lemure" in die Schweiz – der vom Angeklagten übermittelte Überweisungsbeleg hinsichtlich der 30.000 Euro stellte sich laut Staatsanwältin allerdings als gefälscht heraus. Und auf die versprochenen 340.000 wartete man im Palais Kinsky vergeblich. (APA, 13.12.2022)