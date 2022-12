"Chasing the Light" – Castner Glacier, Alaska, USA

David Erichsen

"Auch wenn ich in den letzten Jahren das Glück hatte, einige Male Zeuge eines solchen Schauspiels zu werden, wird es nie langweilig", schwärmt Fotograf David Erichsen. Was auf dieser Aufnahme nicht zu sehen ist, sind die vielen Nächte, in denen er bei Minusgraden zu dieser Höhle wanderte und darauf wartete, dass ein Hauch von Grün durch das gefrorene Fenster tanzte. Nachdem er immer wieder erfolglos war, tat sich für Erichsen schließlich in einer Nacht mit klarem Himmel eine Gelegenheit auf. "Ich wusste, dass der jüngste CME (koronaler Massenauswurf) stark genug sein könnte, um diese zweistündige Mitternachtswanderung lohnenswert zu machen. Als ich mich auf den Weg zur Höhle machte, wurde mein Spaziergang schnell zu einem regelrechten Lauf, als ich sah, wie sich der Himmel in prächtigen Farben auflöste. Leider ist die Eishöhle vor ein paar Monaten in sich zusammengebrochen, was zeigt, dass man jede Gelegenheit ergreifen muss, bevor sie verpufft."