Adriano Pedrosa soll 2024 die Biennale in Venedig kuratieren. Foto: Biennale Venezia

Venedig – Der Brasilianer Adriano Pedrosa soll 2024 die 60. Ausgabe der Kunstbiennale in Venedig kuratieren. Das entschied der Vorstand am Donnerstag in der norditalienischen Lagunenstadt auf Empfehlung von Präsident Roberto Cicutto.

Pedrosa ist derzeit künstlerischer Leiter von Brasiliens wichtigem Kunstmuseum "Museu de Arte" in der Metropole São Paulo. Der 57-Jährige kuratierte in der Vergangenheit schon andere Biennalen in dem südamerikanischen Land.

Pedrosa sei als "geschätzter Kurator" für seine Kompetenz bekannt, erklärte Biennale-Chef Cicutto. Pedrosa sagte laut Mitteilung, er fühle sich geehrt, als erster Lateinamerikaner die internationale Kunstausstellung (20. April bis 24. November 2024) zu leiten. (APA, 16.12.2022)