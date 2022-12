New York – Das Archiv des US-Schriftstellers Thomas Pynchon (85) geht nach Kalifornien. Die Bildungs- und Forschungseinrichtung The Huntington, bestehend aus Bibliothek, Museum und Botanischem Garten, im kalifornischen San Marino habe das Archiv gekauft, wie die Betreiber mitteilten. Es handle sich dabei um 48 Kisten mit Material von den 1950er bis in die 2020er-Jahre. Zusammengestellt worden sei das Archiv von Pynchons Sohn Jackson. Ein Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt. Ab dem kommenden Jahr sollen Interessierte das Material sichten dürfen.

Pynchon ist einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Schriftsteller der USA – und lebt so zurückgezogen wie kaum ein anderer. Interviews gibt der Autor, der mutmaßlich mit seiner Ehefrau in New York lebt, so gut wie nie, auf Preis-Galas erscheint er nicht und fotografieren lässt er sich schon gar nicht. Der 1937 auf Long Island bei New York geborene Pynchon hat unter anderem acht Romane und eine Sammlung mit Kurzgeschichten veröffentlicht. (APA, 16.12.2022)