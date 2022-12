Der Anwalt vertritt eine Reporterin und eine Fotografin, die sich wegen des Vorwurfs der Propaganda und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit in Haft befinden

Eine Zeichnung der beiden Journalistinnen Nilufar Hamedi und Elaheh Mohammadi in einer Ausgabe einer iranischen Tageszeitung im Oktober. Foto: EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Teheran – Der Anwalt zweier wegen ihrer Berichte über den Fall Mahsa Amini inhaftierter Journalistinnen im Iran ist laut einem Medienbericht nun ebenfalls festgenommen worden. "Mohammed Ali Kamfirusi, Anwalt mehrerer Aktivisten und Journalisten, wurde am Mittwoch festgenommen", meldete die reformorientierte Tageszeitung "Ham Mihan" am Samstag.

Kamfirusi habe "keinerlei Vorladung erhalten, er wird ohne jede Rechtsform festgehalten und der Grund seiner Festnahme ist unbekannt", zitierte die Zeitung seinen Verteidiger Mohammed Ali Bagherpur.

Journalistinnen in Haft

Kamfirusi vertritt als Anwalt die "Shargh"-Reporterin Niloofar Hamedi sowie Elaheh Mohammadi, eine Fotografin der Zeitung "Shargh". Sie befinden sich wegen des Vorwurfs der Propaganda und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit in Haft, weil sie in ihrer Berichterstattung auf den Fall der 22-jährigen Mahsa Amini aufmerksam gemacht hatten. Der Tod der jungen Kurdin hatte eine seit Monaten andauernde Protestwelle im Iran ausgelöst. Amini war am 16. September gestorben, nachdem die Sittenpolizei sie wegen des Vorwurfs festgenommen hatte, das Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen zu haben.

Der Bruder des Anwalts Kamfirusi erklärte am Donnerstag, dass die Justiz nun für dessen "Leben und die Gesundheit verantwortlich" sei. Nach Angaben von "Ham Mihan" wurden 25 iranische Anwälte überall im Land seit Beginn der Demonstrationen festgenommen. (APA, red, 17.12.2022)