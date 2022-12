Immer wieder sieht man Erwachsene, die sich am Spielplatz eine Zigarette anzünden. Die Zeit, die man dort als Eltern verbringt, kann ja durchaus lang sein, wenn die Kleinen am Klettergerüst rauf- und runterklettern. Zwar gibt es bereits auf vielen Spielplätzen Rauchverbotsschilder, geahndet wird das aber kaum, außer vielleicht von anderen Eltern, die auf das Verbot aufmerksam machen. Und dann stellt sich oft die Frage, ob Einsicht besteht oder es zum Streit kommt, wie "anna_blume" berichtet:

Ausweitung des Rauchverbots

Dass Rauchen nicht gerade gesundheitsförderlich ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Dennoch rauchen hierzulande immer noch recht viele Menschen. Jede fünfte Person über 15 Jahren greift laut Statistik Austria von 2019 täglich zur Zigarette. Nun will das Gesundheitsministerium das Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz novellieren. Demnach soll es zu einer österreichweiten Ausweitung des Rauchverbots kommen, was unter anderem bedeutet, dass an öffentlichen Orten im Freien, wie etwa Kinderspielplätzen und Freizeitflächen für Kinder und Jugendliche, nicht mehr geraucht werden darf. Zudem soll das bereits bestehende Rauchverbot in Autos, wenn sich Kinder im Fahrzeug befinden, vom Lenker oder der Lenkerin kontrollieren werden müssen.

In Zukunft soll es nicht mehr erlaubt sein, auf Spielplätzen zu rauchen. Wird Ihnen das schwerfallen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/drpnncpp

Österreichs Weg ist nicht so streng wie der von Neuseeland. Dort will man ein Rauchverbot für Jahrgänge ab 2009 erlassen. Das Ziel: Das Land soll bis 2025 "rauchfrei" werden. Davon ist Österreich vermutlich noch weit entfernt, aber zumindest sollen Kinder mit der geplanten Novellierung besser geschützt werden. Doch Gesetz hin oder her: Als Raucherin oder Raucher kann man entscheiden, ob man überhaupt vor Kindern raucht oder sich seiner Vorbildfunktion bewusst ist und darauf verzichtet.

Wie handhaben Sie das?

Rauchen Sie vor Ihren Kindern oder Enkelkindern? Wie wird das innerhalb Ihrer eigenen vier Wände gehandhabt – und rauchen Sie am Spielplatz? Geht die Novellierung für Sie weit genug oder zu weit? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 20.12.2022)