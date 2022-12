Weihnachten alle Jahre wieder im Kreise seiner Lieben – oder doch in weiter Ferne, am Strand und unter Palmen? Ihre Erfahrungen sind gefragt

Weihnachten fällt undankbarerweise in eine der ungemütlichsten Zeiten des Jahres – es ist kalt, nass, früh finster und unwirtlich, sobald man einen Fuß vor die Tür setzt. Wenn man nicht zufällig in ländlicher Bergidylle lebt oder dort feiert, ist mit stimmungsvollen weißen Weihnachten wie im Bilderbuch selten zu rechnen. Stattdessen muss man sich am Heiligen Abend oftmals auf Regen und Temperaturen im geringen Plusbereich einstellen. Wetter hin oder her, es erwarten einen Familienbesuche, schier endlose Stunden mit der Verwandtschaft, Keksberge und manchmal sogar mehr als eine Bescherung. Für viele geht das Fest nicht ohne jede Menge Stress und teils erzwungene Harmoniebemühungen über die Bühne.

"Na hoffentlich bleibt der Baum bei der Hitze frisch ..." Foto: Getty Images/iStockphoto/DmitriiSimakov

Feiertage in weiter Ferne: Gute Reisegründe

Diese Aussichten sind für nicht wenige Menschen Grund genug, um zu den Feiertagen rund um Weihnachten ihrem Fernweh nachzugeben – je exotischer und weiter weg das Ziel, desto besser. Statt eines kalten Grau in Grau, trüben Wetters und familiärer Verpflichtungen zieht es sie mehr an Orte, an denen die Feiertage ganz anders verlaufen als gewohnt und man dem Alle-Jahre-wieder-Trott zu Hause entrinnen kann. Schwimmen gehen am Heiligen Abend, mit den Füßen im weißen Sand einen Sonnenuntergang genießen, wenn andere beim Weihnachtsessen sitzen, und die Feiertage an einer spektakulären Location erleben, an die man sich sein Leben lang erinnern wird – all das klingt für nicht wenige Menschen verlockender als alles, was sie zu Hause erwarten würde. Die Motivation, diesmal alles anders zu machen und das Weite zu suchen, kann daher groß sein.

Natürlich bringt die Verwirklichung dieser Wünsche aber vielleicht auch mit sich, Menschen zu enttäuschen, die zu Weihnachten eigentlich fix darauf zählen, dass man wie immer in ihrer Mitte feiern wird. Man riskiert, dass man eventuell zu Hause etwas versäumt, das in dieser Form unwiederbringlich ist – auch wenn man vermutlich auf Reisen auch allerhand Denkwürdiges erlebt und danach viel zu erzählen hat.

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie bereits Erfahrung damit, zu Weihnachten im Ausland zu sein – oder käme es für Sie nicht infrage, ausgerechnet zu dieser Zeit wegzufahren? An welchem entlegenen Ort haben Sie den Heiligen Abend schon verbracht? Und was waren Ihre Gründe, ausgerechnet zu dieser Zeit auf Reisen zu gehen? Teilen Sie Ihre Reise-Erlebnisse mit der Community! (Daniela Herger, 23.12.2022)