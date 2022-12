MARGARETE AFFENZELLER

Eine echte Neuentdeckung: Selma Matter "Grelle Tage"

Ein 13.000 Jahre alter Wolfshund erwacht aus dem Eis – die Schweizer Dramatikerin Selma Matter (24) bringt Theater und Klimakrise zusammen – und mehr Fantasy! Ab 12. 1. im Schauspielhaus Wien.

Ein Geschenk, das für Abwechslung sorgt: Clownworkshop

Für textschwache Menschen mit Bühnenambition: Sowohl der Cirque Noël in Graz (Jänner) als auch das charmante Theater Olé in Wien (März) bieten Kurse an. Bauch raus! Hinaus ins Licht!

Ein Evergreen für alle Tage: Abo für Schundhefte

Ein Abo, das automatisch endet! Schenken Sie ein Jahr Schundheft-Lektüre für den laufenden Bedarf. Der Dornbirner Verlag Unartproduktion (seit 1984) vertreibt Literatur, die kurz und pfeilscharf ist.

Ein Geschenk, das (fast) nichts kostet: "Ich hasse Theater"

In puncto Merchandise hat das Volkstheater Wien aufgestockt und bietet stolz "Ich hasse Theater"-Aufnäher zu je fünf Euro an. Merke: Die "Fucking Volkstheater"-Sweater sind wieder im Sortiment.