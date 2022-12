Die Agrarmarkt Austria zahlt Bauern ab Mittwoch in Summe 1,3 Milliarden Euro aus. Foto: IMAGO/Martin Wagner

Wien – Die Stützungszahlungen aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (Gap) der EU sowie 110 Millionen Euro aus dem Versorgungssicherheitspaket für die heimischen Bäuerinnen und Bauern, in Summe 1,3 Milliarden Euro, fließen ab Mittwoch. Auszahlende Stelle ist die Agrarmarkt Austria (Ama).

"Wie versprochen wird der Versorgungssicherungsbeitrag noch vor Weihnachten ausgezahlt – alle bäuerlichen Betriebe, die einen Mehrfachantrag gestellt haben, bekommen das Geld automatisch von der Ama auf das Konto überwiesen", teilte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) mit. Die gestiegenen Betriebsmittelkosten setzten die Bäuerinnen und Bauern zunehmend unter Druck. Um sie zu entlasten, schnürte das Landwirtschaftsministerium ein 110 Millionen Euro schweres Versorgungssicherungspaket aus Mitteln der Steuerzahler.

Zudem zahlt die AMA ab Mittwoch für das Antragsjahr 2022 rund 675 Millionen Euro an Direktzahlungen, rund 329 Millionen Euro aus dem Agrarumweltprogramm Öpul und rund 189 Millionen Euro Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete aus. 80 Prozent der heimischen Landwirte nehmen laut Landwirtschaftsministerium freiwillig am Agrarumweltprogramm teil. "Wir werden international für unsere kleinstrukturierte, flächendeckende Landwirtschaft beneidet", so Totschnig. (APA, 20.12.2022)