An dem Hotel mit 510 Zimmern soll ab Herbst 2023 in Holz-Hybrid-Bauweise gebaut werden

Lange hat es gedauert, am Dienstag aber wurde bekanntgegeben, wer das dritte Hotel am Flughafen Wien bauen wird: Der Wiener Immobilienentwickler Mamma Group von Herbert Pinzolits wird ab kommendem Jahr ein Haus mit 510 Zimmern errichten, das von der Berliner HR Group und dem Franchisegeber Wyndham Hotels & Resorts unter der neuen Marke "Vienna House Easy by Windham" betrieben werden wird.

An dem Hotel soll ab Herbst gebaut werden. Visualisierung: Mamma Group

Der Bau beginnt im Herbst 2023, die Eröffnung ist für Frühjahr 2025 geplant. Es wird dann laut Aussendung das größte Hotel am Flughafen Wien und eines der fünf größten Hotels in Österreich sein. Die Zimmerzahl am Flughafen wird damit auf mehr als 1400 steigen.

Die Anzahl von 510 neuen Zimmern erscheine "auf den ersten Blick voluminös, diese ist aber dringend notwendig", sagt Stefan Catic, Head of Operator Search bei der PKF hospitality group, die bei dem Projekt als strategischer Berater involviert war. "Der Flughafen Wien verfügt im europäischen Vergleich in Relation zu den Passagierzahlen über eine der niedrigsten Zimmerkapazitäten." Das zukünftige Hotel werde hier Abhilfe schaffen.

Visualisierung: Mamma Group

Laut Catic setzt man beim Konzept auf eine Kombination aus "Budget" und "Lifestyle". In den öffentlichen Bereichen ist ein flexibles Raumkonzept mit Bereichen zum Arbeiten, Essen sowie für Meetings vorgesehen.

Holz-Hybrid-Bauweise

Errichtet wird das Hotel an der B9 in Richtung Schwechat, direkt neben dem VIP & General Aviation Terminal des Flughafen Wien. Die Konstruktion soll in Holz-Hybrid-Bauweise ausgeführt werden, eine autonome, CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung mit Niedrigtemperatur und Flächenkonditionierung ist ebenso vorgesehen.

Visualisierung: Mamma Group

Wyndham hatte die Marke Vienna House erst im September vom bisherigen Partner HR Group übernommen. HR betreibe aber sämtliche Vienna-House-Hotels weiter, hieß es damals in einer Aussendung. (red, 21.12.2022)