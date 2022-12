Der 62-Jährige wurde vor zwei Wochen in Kitzbühel festgenommen. Insgesamt wird 22 Personen vorgeworfen, dass sie das politische System in Deutschland stürzen wollten

Der Reichsbürger wurde vor zwei Wochen in Kitzbühel festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt gebracht. Nun wurde der 62-Jährige nach Deutschland ausgeliefert. Foto: imago stock&people

Innsbruck/Karlsruhe – Ein im Zuge der deutschen Reichsbürger-Razzia in Österreich festgenommener Mann ist am Mittwoch nach Deutschland ausgeliefert worden. Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr bestätigte der APA einen entsprechenden ORF-Bericht. Nähere Informationen konnte Mayr indes nicht bekanntgeben, da dies nun Sache der deutschen Justiz sei. Der 62-Jährige wurde vor zwei Wochen in Kitzbühel festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt gebracht.

Die deutsche Bundesanwaltschaft in Karlsruhe leitete ein Auslieferungsverfahren ein. Dieses wurde nun laut Mayr bewilligt. Dem Mann wird vorgeworfen, sich mutmaßlich als Mittäter einer terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben. In Tirol wurde über ihn die Übergabehaft verhängt.

Bei der großangelegten Razzia am 7. Dezember wurden insgesamt 25 Menschen festgenommen, 23 davon in Deutschland. 22 Festgenommenen wird vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Drei weitere Festgenommene gelten als Unterstützer. Mit Ausnahme einer Russin haben alle Verdächtigen den Angaben nach die deutsche Staatsbürgerschaft. (APA, 21.12.2022)