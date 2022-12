Foto: Drei Österreich

Es war noch ein bisschen heißer, als Drei Österreich derStandard.at zum "Dahinschmelzen" brachte. Im Herbst gewann die Kampagne die Abstimmung für die Etat-Maus. Und inzwischen ist die Auszeichnung des STANDARD für die beste Onlinewerbung im dritten Quartal 2022 vergeben.

"Ergebnis war es wert"

"Die Entwicklung der 'schmelzenden' Startseite zusammen mit derStandard.at und unseren Agenturen war sehr aufwändig, hat aber extrem viel Spaß gemacht und das Ergebnis war es wert", sagt Sabrina Schiffrer, Online & eCommerce Manager, Drei Österreich: "Umso mehr freut uns, dass die Drei Sommeraktion von den User*innen nun als beste Inszenierung im Q3 ausgezeichnet wurde. Vielen Dank dafür!"



Die Etat-Maus für das dritte Quartal 2022 ist gelandet (von links): Carina Kohlfürst (DER STANDARD), Alexander Binder (Drei Österreich), Anna-Sophie Farbowski (Drei Österreich), Sabrina Schiffrer (Drei Österreich), Nadine Klemisch (WIEN NORD Serviceplan), Nina Hlava (WIEN NORD Serviceplan). Foto: STANDARD

Die Plätze zwei und drei gingen in der Abstimmung an Mondelez Milka und an FCIO – mehr dazu hier. (red, 22.12.2022)