In der Generali-Arena kam es am Donnerstag zu Wortgefechten. Der Investor fühlt sich missverstanden, ein Trainer wird gesucht, die Lizenz wird zur "Herausforderung"

Vorstand Gerhard Krisch und der künftige Sportvorstand Jürgen Werner.

Foto: APA/KLAUS TITZER

Wien – Jürgen Werner wird Sportvorstand der Wiener Austria. So sieht die vorweihnachtliche Überraschung am Verteilerkreis aus. Noch ist die Entscheidung nicht amtlich, der Aufsichtsrat muss die Personalie abnicken – ein Formalakt, die neun Mitglieder müssen lediglich die Köpfe zusammenstecken. Bisher gab der Oberösterreicher in Favoriten lediglich den Berater und Investor, nun setzt er sich ans Ruder: "Ich muss mich operativ einbringen, ich bin kein Feigling, der aus der zweiten Reihe schießt."

Man hat Werner schon glücklicher gesehen als am Donnerstagmorgen in der Generali-Arena. "Die Reaktionen haben mich sehr betroffen gemacht", sagte der 61-Jährige. Anfang Dezember hatte die Austria Trainer Manfred Schmid einvernehmlich vor die Türe gesetzt, eine Entscheidung die unter Fans kollektiv auf Ablehnung stieß, sie schäumten vor Wut, zerschnitten ihre Abos, kündigten Mitgliedschaften.

Kein Satan



"Als wäre ich der leibhaftige Satan", sagt Werner. In der Kommunikation sei einiges schiefgelaufen. Doch welche Kommunikation hätte dieses PR-Fiasko verhindern können? Diese Frage konnte der künftige Sportvorstand dem STANDARD nicht konkret beantworten: "Ich bin kein PR-Profi." Werner, das ist offenkundig, erwartet sich etwas mehr Dankbarkeit: "Wenn wir damals nicht investiert hätten, würde ein arabischer oder amerikanischer Investor hier sitzen. Bitte das im Hinterkopf zu behalten."

Im Mediencenter der Austria prallten an diesem Morgen zwei Welten aufeinander, Innen- und Außensicht. "Krone"-Journalist Peter Klöbl lieferte sich Wortgefechte mit Austria-Vorstand Gerhard Krisch. "Nein, wir haben Schmid nicht rausgeekelt", betonte Krisch mehrfach. Klöbl gab vehement Kontra. Ein offener Schlagabtausch in der Winterpause. Krisch bekräftigte den freundschaftlichen Umgang mit dem Ex-Trainer. Es hätte Auffassungsunterschiede gegeben. Punkt. Und überhaupt: Die sportliche Kompetenz im Verein sei auch dank Aufsichtsrat Sebastian Prödl mehr als gegeben.

Keine Schmutzwäsche



Der 73-fache ÖFB-Teamspieler Prödl wiederum wollte dem STANDARD die Vorgänge im Verein nicht erklären: "Als Aufsichtsrat möchte ich mich nicht öffentlich äußern. Ich bitte um Verständnis." Es ist jedenfalls kein großes Geheimnis, dass es zwischen Vereinsführung und Trainer Brösel gegeben hat. "Wir werden keine Schmutzwäsche waschen", sagt Krisch. "Ich will Schmid nicht ans Bein pinkeln", sagt Werner. Für die Trennung habe es triftige Gründe gegeben: "Man setzt sich nicht zum Spaß einem Shitstorm aus."

Werner fühlt sich generell missvertsanden. Er wolle keinen LASK 2.0 aus der Austria machen, Red Bull Salzburg könne man auch nicht imitieren, "aber ich will einen proaktiven Fußball mit hoher Intensität sehen. Ich bin überzeugt, dass wir die Spieler dafür haben." Dass nicht alle Neuverpflichtungen die Erwartungen erfüllten, blieb auch Werner nicht verborgen. Mit Liverpool-Leihgabe Billy Koumetio wird nach einer Lösung gesucht. Marko Raguž – 1,3 Millionen Euro Ablöse, null Einsatzminuten – liegt dem Investor schwer im Magen.

Keine einfache Zeit



Wie geht es bei der Austria weiter? Sportdirektor Manuel Ortlechner ("Er ist keine Marionette, er wird nicht entmachtet") bleibt im Amt, der neue Trainer ("Die Gespräche sind fortgeschritten") muss spätestens zum Trainingsauftakt am 3. Jänner präsentiert werden. Die bangen Zeiten kommen erst im April, dann vergibt die Bundesliga die Lizenzen. Bei einem Schuldenberg von rund 70 Millionen Euro und einem Jahresminus von sieben Millionen braucht die Austria gute Argumente, um im Spiel zu blieben. Krisch: "Das wird eine Herausforderung." (Philip Bauer, 22.12.2022)